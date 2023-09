Veja informações e onde assistir aos jogos do Campeonato Italiano desta sexta-feira

Os donos da casa ainda não perderam no Nacional. O Lecce está na quarta posição, com oito pontos em quatro compromissos. Assim, uma vitória faz a equipe dormir na vice-liderança do campeonato.

Já o Genoa está na parte de baixo da tabela de classificação. Com apenas quatro unidades conquistadas, os visitantes miram se afastar da zona de rebaixamento. O clube ocupa a 13ª colocação ? dois tentos acima do Z3.

Na outra partida do dia, o Frosinone quer manter o bom início no Campeonato Italiano e visita a Salernitana. A bola rola a partir das 13h30, no Estádio Arechi, em Salerno (ITA).

O duelo, por fim, também será transmitido exclusivamente pelo Star+.