Vasco só depende de si para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão; veja contas

O Vasco mostrou reação no Campeonato Brasileiro após a chegada do técnico Ramón Díaz e reforços na última janela de transferências. Tanto que o Cruzmaltino saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro e pode deixar a zona de rebaixamento nos próximos jogos.

Com os últimos resultados dos rivais na briga contra o descenso, o Gigante da Colina só depende de si para deixar o Z-4. Para isso, os cariocas precisam vencer seus próximos dois jogos.