Vasco goleia Coritiba com dois de Vegetti em São Januário e fica a um ponto do Santos

O Vasco mostrou que está em recuperação no Campeonato Brasileiro e goleou por 5 a 1 o Coritiba, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos seguem na zona de rebaixamento, com 23 pontos, mas próximo de sair da degola. Já os paranaenses seguem na lanterna da Série A, com apenas 14 unidades.

Os donos da casa encaminharam a vitória no primeiro tempo, com gols de Zé Gabriel e Rossi. Na etapa final, Vegetti, duas vezes, e Gabriel Pec decretaram a goleada do Vasco. Sebastián Gómez fez o de honra para o Coritiba.

O Vasco volta a campo nesta segunda-feira, contra o América-MG, no Independência, em jogo adiado da 15ª rodada. Já o Coritiba terá pela frente o São Paulo, no Morumbi, em partida adiada da 22ª rodada.