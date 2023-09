Tentando retomar espaço no Santos, Lucas Braga não participa de um gol há oito meses

Desde então, ele não balançou mais as redes e não deu nenhuma assistência. Ao todo, ele soma 29 partidas em 2023, sendo 12 como titular.

Nesta temporada, o jogador de 26 anos sofreu duas lesões que o afastaram dos gramados por um bom tempo. A primeira, em março, foi uma pubalgia. Já em junho, ele sofreu uma contusão muscular na coxa.

Lucas Braga está no Santos desde 2020. São 186 jogos (123 como titular) e 18 gols. A sua melhor temporada foi em 2021, quando ele entrou em campo em 58 oportunidades e balançou as redes sete vezes.

O Peixe volta a campo no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).