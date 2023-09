Técnico do Inter Miami revela que Messi tem sentido incomodo por lesão antiga

Além de Messi, outra estrela do Inter Miami teve problema com lesão. Um pouco antes do argentino sair, Jordi Alba também teve que ser substituído por problemas físicos. Tata Martino descartou a possibilidade de Messi e Jordi Alba estarem disponíveis para o próximo jogo da equipe de Miami, que será contra o Orlando City no próximo domingo.

"Precisamos ir dia a dia, ver o relatório médico, ver o que eles mesmos nos falam. Vamos monitorá-los e pensar. Obviamente não há chance de eles jogarem no domingo. Sei que temos uma final, mas de forma alguma eles vão pisar no gramado se não tiverem condições", disse ele.

A comissão técnica do Inter Miami tem a esperança de tê-los a disposição novamente para a final US Open Cup, contra o Houston Dynamo no próximo dia 27.