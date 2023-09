Sem Piu, CBAt confirma convocados para os Jogos Pan-Americanos de Santiago

"Foi uma decisão conjunta, o Piu já está classificado para Paris e não podemos colocar em risco a preparação, tendo como referência que ele ganhou medalha em Tóquio", lembrou Felipe de Siqueira da Silva.

Mesmo numa temporada complicada, por causa de recuperação de cirurgia no joelho direito, Piu mostrou que pode repetir o pódio olímpico nos 400 m com barreiras, numa prova fortíssima no cenário mundial - seus tempos da semifinal de Budapeste e na final da Diamond League teriam dado a ele mais uma medalha em Mundiais.

A expectativa é de que 630 atletas representem o País em 39 modalidades esportivas e que os Jogos reúnam mais de 7.000 atletas da área pan-americana. Os Jogos Pan-Americanos serão realizados de 20 de outubro a 5 de novembro.

"Quero saudar todos os atletas convocados. Que sejam todos bem-vindos a seleção brasileira, ao Time Brasil, nesta delegação do Comitê Olímpico do Brasil", disse Wlamir. "Este é um momento glorioso. Meus cumprimentos ao atletas, treinadores, integrantes de equipes multidisciplinares, familiares, clubes, Federações e patrocinadores. Desejo sucesso a todos, estarei na torcida. O Pan é um evento de grande importância e os atletas fazem do nosso atletismo esse gigante", continuou.

Wlamir Motta Campos ainda reforçou a informação de que Cuiabá, no Mato Grosso, receberá nos dias 10, 11 e 12 de maio o Campeonato Ibero-Americano Adulto de Atletismo. "O governo do Mato Grosso está sendo extremamente parceiro da CBAt, como foi na realização do Troféu Brasil este ano. Esta competição será mais importante ainda por ser realizada às vésperas da Olimpíada de Paris", finalizou.

Veja todos os convocados: