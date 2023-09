São Paulo divulga área do Morumbi que será bloqueada na final da Copa do Brasil; veja o mapa

Classificação e jogos Copa do Brasil

Em amarelo, a área que será interditada pela CET no domingo, antes da final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. (Foto: Reprodução)

A retirada das entradas físicas começou no último dia 14 e segue até 23 de setembro, um dia antes da partida, no Morumbi. A troca pode ser efetuada das 10h às 20h, na bilheteria do Portão 3 do estádio (Avenida Jules Rimet). Não haverá venda de ingressos no domingo.

Para quem residir fora do estado de São Paulo, a troca pelos ingressos físicos acontece até mesmo no dia 24, data da decisão, na bilheteria do portão principal do Pacaembu, na Praça Charles Miller.

O Tricolor venceu o Flamengo no jogo de ida da final, por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, a equipe de Dorival Júnior precisa de um simples empate em casa para garantir o título inédito.