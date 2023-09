Santos se reapresenta e treina em dois períodos para pegar o Vasco

Após a vitória de segunda-feira, o Peixão se reapresentou no CT Rei Pelé com treino em dois períodos. ???? pic.twitter.com/gwpZUfE2cw

? Santos FC (@SantosFC) September 21, 2023

Em busca de sair na zona de rebaixamento, o Santos pode ter que lidar novamente com o desfalque de Mendoza, que se recupera de um estiramento na panturrilha direita. Por outro lado, Rodrigo Fernández cumpriu suspensão e reforça a equipe.

O jogo contra o Vasco está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), no dia 1º de outubro, na Vila Belmirom, com torcida após o STJD conceder efeito suspensivo. Na 17ª posição, o Santos está com 24 pontos, um a menos que o Bahia, que abre o Z4 do Brasileirão.