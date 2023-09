Santos consegue efeito suspensivo e poderá jogar com torcida na Vila Belmiro

Classificação e jogos Brasileirão

O recurso apresentado pelo Santos será julgado pelo pleno do STJD. O Peixe havia sido enquadrado no artigo 213-III (lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo) do CBJD.

A decisão pode ser fundamental para a reação do time no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Santos ocupa a 17ª colocação no Brasileirão, com 24 pontos. O Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem um ponto a mais que o Alvinegro.