Santos confirma Marcelo Fernandes no comando do time no duelo contra o Vasco

Porém, caso o Santos não consiga um novo comandante, a tendência é de que Marcelo Fernandes seja mantido no cargo até o final da competição. Esse não era o plano inicial, mas pode ser efetuado caso as tratativas com outros técnicos não tenham um desfecho positivo.

O que mudou a ideia da diretoria do Peixe foi a vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, na última segunda-feira. O triunfo de virada fora de casa deu moral para Marcelo Fernandes, que é querido pelos jogadores e pode ganhar um voto de confiança da diretoria.

Mesmo com o bom resultado em Salvador, o Santos seguiu na zona de rebaixamento do Brasileiro. A situação do time não é nada boa, já que ocupa a 17ª colocação com só 24 pontos, um atrás do Bahia, na 16ª posição.