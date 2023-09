Sampaoli não garante Arrascaeta entre os titulares do Flamengo na final da Copa do Brasil

O Flamengo voltou aos treinos nesta quinta-feira após o empate com o Goiás. Os rubro-negros vão em busca do título da Copa do Brasil neste domingo, contra o São Paulo, no Morumbi.

O técnico Jorge Sampaoli vem tendo muitos desfalques. O principal deles é Arrascaeta. O uruguaio vem realizando tratamento intensivo para estar em campo neste domingo, no Morumbi. No entanto, o treinador não garantiu a presença do meia na decisão.

"Vamos avaliar como ele está. Ele pode competir no domingo. Nós sempre temos a esperança de que um jogador importante esteja em campo", disse.