Sampaoli elogia atuação do Flamengo e comenta nova polêmica fora de campo

O Flamengo ficou no empate com o Goiás, em Goiânia. O resultado afastou mais ainda os rubro-negros da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli falou sobre a partida e elogiou a atuação rubro-negra.

"Foi um jogo favorável para o Flamengo. Tivemos o controle da partida. Faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço. Enfrentamos uma equipe que sofre poucos e valorizo isso", disse.