Rony no banco e Endrick titular: veja escalação completa do Palmeiras contra o Grêmio

O Palmeiras já divulgou sua escalação oficial para a partida contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (21), em Porto Alegre, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira preparou mudanças no onze inicial.

O português sacou Rony do comando do ataque e colocou o 'Rústico' no banco de reservas. Com isso, Endrick assumiu a vaga entre os titulares.

Assim sendo, o Palmeiras vai a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Endrick.