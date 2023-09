Rojas destaca importância do jogo entre Corinthians e Botafogo pelo Brasileiro: "É um grande rival"

O clube paulista encerrou a preparação para o jogo contra o Botafogo nesta quinta, no CT Dr. Joaquim Grava. A tendência é que o técnico Vanderlei Luxemburgo leve a campo força máxima, mesmo com a proximidade da ida da semifinal da Copa Sul-Americana diante do Fortaleza.

Para o duelo contra o Botafogo, o Timão não contará com o atacante Giovane (lesão no músculo anterior da coxa) e o volante Roni (transição após entorse no tornozelo). Por outro lado, o Corinthians terá os retornos de Gil e Bruno Méndez, que estavam suspensos diante do Grêmio

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), em Itaquera. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.