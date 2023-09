Renan Dal Zotto define convocados da Seleção Brasileira para o Pré-Olímpico

O técnico Renan Dal Zotto definiu os 14 jogadores que irão defender a Seleção masculina de vôlei no Pré-Olímpico do Rio de Janeiro. Por questões pessoais, o oposto Felipe Roque pediu dispensa da equipe e não disputará a competição que ocorre no Maracanãzinho de 30 de setembro a 8 de outubro.

O Brasil será representado no Pré-Olímpico masculino pelos levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Darlan; os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann; os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio; e os líberos Maique e Thales.

"Tivemos um bom período de treinos em Saquarema, e o time está focado nessa reta final de preparação para o Pré-Olímpico. Conquistar a vaga para Paris 2024 é nosso principal objetivo do ano. Contávamos com nossos três opostos, mas infelizmente o Felipe Roque teve um problema pessoal e não estará conosco na competição. Desejamos que tudo fique bem com ele e seguimos fortes para fazer o nosso melhor no Maracanãzinho", disse Renan Dal Zotto.