Poupados no Brasileirão, titulares do São Paulo treinam para final da Copa do Brasil

O São Paulo deve contar com quase todos os jogadores à disposição. Os únicos desfalques são os lesionados Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Erison (estiramento na coxa esquerda), Marcos Paulo (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Patryck (trauma no tornozelo direito).

A equipe tricolor retoma os treinamentos nesta sexta-feira, no período da manhã, dando continuidade à preparação para a grande decisão. O segundo jogo da final, entre São Paulo e Flamengo, está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

Na ida, o time de Dorival Júnior venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Calleri. Portanto, a equipe precisa de um simples empate em casa, diante do seu torcedor, para conquistar o título inédito.