Poupados, Lucas e Calleri vão ao Morumbi e acompanham derrota do São Paulo

O duelo desta noite marcou o primeiro gol de James Rodríguez pelo Tricolor, depois dele mesmo perder mais um pênalti pelo clube, no primeiro tempo. Mas, no fim, o Leão do Pici levou os três pontos para casa, contando com gols de Zé Welison e Lucero.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior aumenta o jejum no Brasileirão e chega a oito partidas sem vencer. O São Paulo ocupa o 13º lugar na tabela e está a quatro pontos da zona de rebaixamento, tendo disputado um jogo a menos. Já o Fortaleza sobe para a sétima posição, com 38 pontos ganhos.

O Tricolor do Morumbi, agora, concentra todos seus esforços para a grande decisão da Copa do Brasil. Como a equipe venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, precisa de um simples empate para conquistar o título inédito.