Palmeiras sofre gol do Grêmio e dá adeus à melhor sequência defensiva com Abel Ferreira

Nesta quinta-feira (21), o Palmeiras sofreu gol do Grêmio na partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, e deu adeus a sua maior série intransponível sob o comando do treinador português: oito partidas.

Aos nove minutos de jogo, Villasanti acionou Luis Suárez e o craque triangulou com João Pedro, que passava pelo corredor esquerdo. O lateral pisou na área e chutou cruzado, sem chance para Weverton: 'lei do ex' e 1 a 0.

Tal número de oito jogos sem ser vazado não era alcançado pelo Palmeiras desde 2018, quando o clube palestrino ficou nove duelos seguidos sem sofrer gols. À época, o time alviverde foi dirigido por Wesley Carvalho (então interino, hoje no Athletico-PR) e Luiz Felipe Scolari.