Palmeiras perde do Grêmio e desperdiça chance de diminuir vantagem do líder Botafogo

O Palmeiras, entretanto, volta agora suas atenções para a Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira (28), às 21h30, os comandados do técnico português vão até a Argentina para encarar o Boca Juniors na Bombonera, pelo duelo de ida das semifinais.

O jogo ? Os primeiros 10 minutos foram de ampla superioridade do Grêmio. O time da casa criava com contundência e colocava o Palmeiras 'na roda', com muitas ações no último terço do campo.

O resultado de tal postura apareceu aos nove minutos: Villasanti acionou Luis Suárez e o craque triangulou com João Pedro, que passava pelo corredor esquerdo. O lateral pisou na área e chutou cruzado, sem chance para Weverton: 'lei do ex' e 1 a 0.

Com o placar aberto, o Verdão começou a lentamente entrar para o jogo. Criando mais, o time de Abel Ferreira assustou Gabriel Grando quando, aos 22 minutos, Endrick cabeceou com perigo após cobrança de escanteio de Raphael Veiga.

Sete minutos depois, nova grande chance do Alviverde. Gabriel Menino tocou para Mayke dentro da área e o lateral fez o corta-luz. A bola sobrou para Endrick, mas o atacante demorou para dominar e finalizar. O chute, mascado, deu rebote para Veiga, que chegou dividindo com Gabriel Grando e parou em boa defesa do arqueiro gremista.