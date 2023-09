Nada de retranca! Luxemburgo quer Corinthians com mais posse de bola; entenda

O técnico Vanderlei Luxemburgo quer um Corinthians com mais posse de bola, que controle as partidas a partir da troca de passes. O treinador deixou claro, após o empate com o Grêmio, que isso pode significar um time que corra mais riscos no setor defensivo.

"Nós tínhamos um time mais reativo, hoje temos um time mais proativo. Jogando de forma proativa, vamos ser mais vulneráveis, ainda mais contra o terceiro colocado", disse o treinador, que viu sua equipe empatar com o Tricolor Gaúcho por 4 a 4 em Itaquera.

"Se quisermos buscar alguma coisa (na temporada), precisamos jogar em cima do adversário. Temos um meio-campo de toque de bola e se a gente entrar só na intensidade vamos ter prejuízos. Precisamos mastigar a bola, cadenciar, como foi no quarto gol. Temos essa qualidade para isso", comentou o técnico.