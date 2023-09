Messi admite desejo por 8ª Bola de Ouro e projeta: "Meu objetivo é chegar bem na Copa América"

Em entrevista, o atleta lembrou do sentimento de tranquilidade depois da conquista da Copa do Mundo, mas desconversou quando perguntado sobre sua presença no próximo Mundial.

"Não sei, a verdade é que ainda não pensei nisso porque está longe e não penso nisso. Penso sim na Copa América, que está próxima, e meu objetivo é chegar bem. Eu me concentro nisso", disse Messi.

A próxima Copa América será realizada no ano que vem e terá como sede os Estados Unidos. O torneio se inicia no dia 20 de junho e a final está marcada para 14 de julho.