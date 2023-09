Mauricio Lemos despista sobre renovação de contrato com o Atlético-MG: "Não é a hora"

O zagueiro Mauricio Lemos concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, e falou sobre seu futuro no Atlético-MG. De acordo com o zagueiro uruguaio, ainda não há conversas para renovação de contrato e o atleta disse o que precisa acontecer para que ele fique por mais tempo no clube.

"Ainda não conversei com ninguém (sobre renovação). Minha cabeça está no hoje, no agora. Eu gosto de pensar e viver cada momento. Temos muito trabalho pela frente, ainda não é momento de pensar no contrato. Eu adoro a aqui, a cidade e o clube. Se tudo continuar dessa forma, vamos seguir adiante. Mas, não depende só de mim. Só quero pensar no próximo jogo", revelou o jogador.