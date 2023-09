Marlon cita falta de eficiência do Cruzeiro parar fazer gol e lamenta derrota para o Fluminense

O Cruzeiro voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, dessa vez pelo Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. Leo Fernandez, de falta, anotou o gol Tricolor no segundo tempo. O lateral Marlon reconheceu o mérito do Tricolor carioca, mas lamentou as chances perdidas da Raposa.

"A gente sabe que quando enfrenta uma equipe como o Fluminense, eles propõem muito jogo, mas te dão oportunidades de marcar. Nós fomos, na realidade, ineficazes nas oportunidades que criamos. Depois, em um belo gol do Leo, eles saíram com a vitória. Uma falta suspeita, mas não dá para tirar os méritos do batedor. Cada jogo para nós é uma final e contra uma equipe qualificada, quando tem a oportunidade tem que matar", disse em entrevista ao Premiere.