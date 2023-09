Luan minimiza vantagem do São Paulo na final da Copa do Brasil: 'Correr dobrado'

"Sempre que eu tiver uma oportunidade vou buscar fazer o meu melhor. O jogador que está no São Paulo precisa estar preparado para jogar 90 ou cinco minutos. Da mesma maneira que ele pode ser titular, ele tem que estar pronto para vir do banco se for preciso e corresponder. Eu procuro trabalhar para aproveitar as chances que eu tiver", completou.

Classificação e jogos Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo entram no gramado do Morumbi neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pelo jogo da volta da final da Copa do Brasil. O Tricolor largou na frente após vencer o duelo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e precisa de um simples empate para garantir o título inédito.

No entanto, Luan não vê isso como uma grande vantagem da equipe. Ele disse que o time precisará correr dobrado no seu estádio se quiser sair vitorioso.

"A gente está muito focado. Fizemos nossa parte lá no Maracanã e sabemos que se a gente não correr dobrado aqui no Morumbi, não vamos conseguir o título. Mas o professor Dorival foi um cara que acreditou na gente e, desde o primeiro dia dele aqui, ele disse que a gente ia chegar em uma final. Está aí o resultado", comentou.

"Ele acreditou em todos os jogadores e nós acreditamos na palavra dele. Mas não vai valar de nada se a gente não entrar aqui no domingo e der o nosso máximo. O torcedor tem feito um papel muito importante, então temos que estar ligados do começo ao fim", concluiu.