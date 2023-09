Liverpool sai atrás, mas vira contra time austríaco na estreia da Europa League

Na tarde desta quinta-feira, a fase de grupos da Europa League começou com oito partidas simultâneas ao redor do velho continente. O grande destaque vai para a vitória de virada do Liverpool por 3 a 1 contra o LASK, da Áustria, fora de casa. O time austríaco saiu na frente com gol de Florian Flecker, aos 14 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Darwin Núñez empatou de pênalti aos 11, Luis Díaz concretizou a virada aos 18 e Salah fechou a conta aos 43.

Com o resultado, o Liverpool lidera o Grupo E com três pontos e fica dois à frente de Toulouse e Union, da Bélgica, que empataram em 1 a 1 na primeira rodada. Zerado, o LASK vem na lanterna da chave.

Agora, o Liverpool volta a campo na competição no dia 5 de outubro, às 16 horas (de Brasília), contra o Union em casa. Simultaneamente, o LASK visitará o Toulouse pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League.