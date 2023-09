Líder de estatísticas defensivas, Joaquim busca se firmar no Santos em meio a indefinição

Um fator que joga a favor de Joaquim são os seus bons números. Ele lideras as principais estatísticas defensivas do Alvinegro Praiano. O camisa 28 é o líder em ações defensivas (173), em cortes (106), em chutes bloqueados (16), em duelos ganhos (118), em duelos aéreos ganhos (73), em jogos sem sofrer gols (4) e em passes verticais (297), segundo dados do Sofascore.

O atleta de 24 anos chegou ao Santos em fevereiro, após passar pelo Cuiabá. O contrato é válido até dezembro de 2026. O Peixe pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões aproximadamente) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Ao todo, Joaquim soma 26 partidas com a camisa alvinegra, sendo todos elas como titular. Além disso duas assistências e um gol.

O Santos volta a campo no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).

O Peixe está na 17ª colocação, com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada, contra o Flamengo, em casa.