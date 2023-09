Lemos fala sobre solidez defensiva e concorrência na zaga do Atlético-MG: "Nos conhecemos"

O zagueiro Mauricio Lemos concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, e falou sobre a disputa na zaga do Atlético-MG. De acordo com o zagueiro uruguaio, não importa quem entre, estão todos preparados. Ainda, falou um pouco sobre o entrosamento com os companheiros de posição.

"É um time que tem muita qualidade tanto na defesa quanto na parte da frente. Quem entrar, vai fazer um bom jogo. Isso deixa tudo muito tranquilo para o treinador, para o clube e para os jogadores. Se no próximo jogo eu jogo, ou entra alguém, vai dar certo. Estamos trabalhando bem, isso que é o importante", disse o jogador.

"Nos treinos, trabalhamos com todos os companheiros. Então fica mais fácil para quem entrar estar preparado. Já nos conhecemos, estamos há um tempo aqui todos juntos, isso facilita na hora do jogo. Fica tudo mais fácil", completou.