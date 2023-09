Lateral esquerda do Corinthians vira grande problema na reta final da temporada; veja alternativas

O técnico Vanderlei Luxemburgo se vê em uma situação complicada, já que não tem outras opções no setor. Vitor Meer é o titular da posição na equipe sub-20, mas não vem tendo espaço nos treinos do profissional.

Uma alternativa é colocar Caetano como lateral esquerdo, função que já executou ao longo de sua formação. O defensor pode funcionar como um terceiro zagueiro na saída de bola e se posicionar como lateral no momento defensivo, compondo a linha de quatro.

Quem também já atuou na posição é Guilherme Biro. O início de sua trajetória na base, inclusive, foi como lateral esquerdo. Com o passar do tempo, o jogador passou a atuar como meio-campista, muito pela sua capacidade técnica para jogar em zonas mais avançadas do campo.

Biro daria oura característica em relação a Caetano, já que possui maior repertório ofensivo e apoiaria mais o ataque. O jovem perdeu espaço recentemente com Luxa, pois não correspondeu como esperado quando iniciou jogando, geralmente pelas pontas do campo.

Uma outra opção, embora improvável, seria a utilização de Bruno Méndez como lateral esquerdo. No começo de 2021, o uruguaio jogou duas vezes no setor, quando a covid-19 afetou muitos atletas do elenco do Alvinegro, entre eles Fábio Santos e Lucas Piton. Depois dessas ocasiões, Bruno nunca mais fez esse papel.