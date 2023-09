Juninho Paulista volta à gestão do Ituano após quatro anos na CBF

Juninho Paulista está de volta ao Ituano.



Veja a matéria no site https://t.co/wZo9IvJjlb pic.twitter.com/1U5pULIB7C

? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) September 21, 2023

Após algumas visitas ao Ituano, inclusive para assistir a um jogo contra a Ponte Preta no Novelli Júnior em agosto, Juninho foi convidado por Paulo Silvestri para retornar ao clube.

"Estou muito feliz em regressar ao Ituano, onde vivi grande parte da minha vida. Feliz por ver o clube que assumimos em 2009 seguir evoluindo dentro da filosofia que implantamos. Sou muito grato por ver o meu amigo Paulo conduzir com seriedade e competência o Ituano até a Série B. Eu sei as dificuldades que passamos na Série D na minha época. Juntos, com o Paulo, com a equipe de gestão e com a diretoria do clube, vamos seguir trabalhando para que o Ituano siga seu caminho de profissionalização e crescimento, dentro e fora de campo", disse.