São Paulo: Jornal espanhol exalta Beraldo e faz comparação com Militão

O jornal apelidou Beraldo de "novo Militão" e comparou o início de carreira dos defensores. Ambos são formados nas categorias de base do São Paulo, em Cotia. O segundo surgiu em 2017 e, dois anos depois, foi vendido para o Real Madrid por cerca de 50 milhões de euros (R$ 215 milhões na cotação da época).

O início da trajetória de Beraldo pelo Tricolor, de fato, é impressionante. Destaque na base, o zagueiro fez sua estreia pelo time principal na última temporada, quando atuou apenas quatro vezes. Em 2023, já são 36 partidas (35 como titular), com um gol marcado.

Atualmente, o jogador é titular absoluto da defesa são-paulina, junto com Arboleda. O Marca afirmou que o atleta já chamou atenção de clubes da Europa e também está no radar da seleção brasileira, comandada por Fernando Diniz.

Beraldo está prestes a disputar a grande final da Copa do Brasil diante do Flamengo, no domingo. a partida de volta da decisão está marcada para as 16h (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor venceu a ida por 1 a 0, no Maracanã, e precisa de apenas um empate em casa para garantir o título inédito.