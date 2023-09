Joaquim destaca importância do duelo direto contra o Vasco pelo Brasileirão

Em busca de sair da zona de rebaixamento, o Santos enfrentará o Vasco, no dia 1º de outubro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é fundamental para a missão do Peixe, já que se trata de um confronto direto. Assim, o zagueiro Joaquim destacou a importância do embate.

"A gente sabe da importância desse jogo contra o Vasco, trabalhar essa semana para fazer um grande jogo e conseguir essa vitória que vai ser muito importante para a gente", afirmou.