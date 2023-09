João Félix explica saída do Atlético de Madrid rumo ao Barcelona: "Não me adaptei às ideias de Simeone"

Em entrevista ao jornal espanhol, o atacante explicou sua saída conturbada do Atlético de Madrid e justificou seu pedido para deixar o clube colchonero.

"É claro para todos, o futebol é assim, quem está mal tem que trocar de lugar. Já fiz isso antes pelo Chelsea e agora pelo Barcelona, porque não estava bem lá (no Atlético de Madrid). Não me adaptei às ideias do clube e do treinador (Diego Simeone), mas sempre tentei fazer o melhor que pude e tive momentos muito bons lá também", acrescentou João Félix.

Apesar de hoje vestir a camisa do Barcelona, o português ainda pertence ao Atlético de Madrid. O atacante foi emprestado por uma temporada ao Barça, sem opção de compra.

"Para mim depende de como termina a temporada. Depois é o Barcelona quem tem que negociar, e isso depende do Atleti se quiser facilitar ou não. Mas são negócios e valores nos quais não me envolvo. Faço o meu trabalho em campo, procuro dar o meu melhor para que no final queiram me contratar. Os valores, se vou ou não vou, ou por quanto, não me convém", declarou João Félix.

"A verdade é que abri mão de uma quantia significativa do meu salário. Mas bom, eu precisava mudar, precisava ir para um lugar onde pudesse praticar meu futebol e como disse, sempre acreditei que esse seria o lugar ideal. As coisas estão indo bem e tive que fazer esse esforço para voltar a ter alegria em jogar", finalizou.