Ituano x Vitória e mais: onde assistir e informações dos jogos da Série B desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, três partidas agitam a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília), a Ponte Preta enfrenta o Mirassol no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Mais tarde, às 21h30, o Ituano recebe o líder Vitória no Novelli Júnior, em Itu (SP), e o Atlético-GO encara o Criciúma no Antônio Accioly, em Goiás (GO).

A partida em Campinas terá transmissão do SporTV e do Premiere, assim como o jogo entre Ituano e Vitória. Já o duelo entre Atlético-GO e Criciúma será transmitido no Premiere e na Band, na TV aberta.

Ponte Preta x Mirassol