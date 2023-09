Goleiro do Grêmio, Gabriel Grando comemora atuação na vitória sobre o Palmeiras

O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha ficou com um a menos a partir dos 41 minutos do segundo tempo, quando Villasanti foi expulso. Com boas defesas, o goleiro Gabriel Grando foi um dos responsáveis para garantir o resultado.

"A gente sabe da qualidade do time do Palmeiras. Então, não é a toa que eles estão nos últimos anos aí ganhando tudo. Mas, a gente começa aí fazer o gol, soubemos administrar partida muito importante. A gente não sofreu gol nessa partida, que é uma coisa que a gente vem se cobrando muito", disse em entrevista ao SporTV.

"Eu fui feliz também poder ajudar e espero que agora nessa sequência a gente consiga fazer mais jogos levar gols. Tínhamos perdido as posições, mas aguarde essa vitória retomamos em terceiro lugar ficamos um ponto atrás deles e agora vai ter focado no campeonato que se Deus quiser tem muita coisa boa pra gente ainda", continuou