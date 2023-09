FPF terá protocolo especial para calor recorde no fim de semana com 4 paradas por jogo

A Federação Paulista de Futebol, por meio de seu Comitê Médico, preparou um protocolo especial para os 80 jogos de todas as competições da entidade neste fim de semana.

Todas as partidas terão duas paradas de hidratação em cada tempo, aos 15 e aos 30 minutos. Nos jogos com duração de tempo menor, como o sub-11 e o sub-13, haverá uma parada na metade do tempo.

A medida cautelar foi definida e divulgada aos clubes nesta quinta-feira, com orientação especial aos árbitros das 80 partidas. A orientação vale para as 11 competições em andamento e foi assinada pelo presidente do Comitê Médico da FPF, Moisés Cohen.