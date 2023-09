Flamengo divulga informações sobre ingressos para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo

- Voucher da compra impresso (não serão aceitas cópias ou fotos do voucher);

- Cópia impressa de um documento com foto do titular da compra que contenha o número do CPF (CNH ou RG);

- Documento original com foto do titular da compra que contenha o número do CPF (CNH ou RG).

Assim como cobrado para a torcida do São Paulo no Rio de Janeiro, os torcedores do Flamengo terão que desembolsar R$ 700 por entrada, sendo que a meia (R$ 350) será referente apenas a 40% da carga total de entradas. Cada registro (CPF) terá direito a dois bilhetes no máximo.