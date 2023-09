Fifa divulga ranking de seleções com uma mudança do top 10; Brasil segue em 3º

???? Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.

Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023

A líder do ranking continua sendo a Argentina. Os atuais campeões do mundo venceram seus embates contra Equador e Bolívia e se mantiveram na primeira posição. A segunda colocada é a França, que apesar de ter sido derrotada pela Alemanha, não foi ultrapassada pelo Brasil.

O próximo ranking de seleções será divulgado no dia 26 de outubro, alguns dias depois após o fim da última Data Fifa de 2023.