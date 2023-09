Ex-companheiros, técnicos brasileiros fazem dobradinha no Campeonato Mexicano

"Temos muita margem de crescimento ainda em termos coletivos. Os jogadores estão se adaptando ao jogo que queremos e ainda falta para que estejamos em nosso nível máximo. O que temos hoje é algo muito bom, animador. Este elenco é muito forte, tem muita qualidade, mas creio realmente que podemos ainda elevar muito nosso próprio nível. Vamos trabalhar para encontrar o melhor jogo e nos fortalecermos como time", acrescentou.

Muito antes do sucesso no México e na Seleção Brasileira, Jardine teve longa experiência em categorias de base no Brasil. Ele ficou marcado pelo período no São Paulo, clube no qual conquistou títulos pela categoria sub-20. Gustavo Leal, do mesmo modo, teve trajetória semelhante, tendo se notabilizado pelo trabalho na base do Fluminense, onde trabalhou como técnico nas categorias sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20, além de ter liderado por um ano o projeto do Fluminense na Eslováquia, no STK Samorin. Na Seleção Brasileira, Jardine e Leal se encontraram e iniciaram a parceria de sucesso.

"Tendo trabalhado por alguns anos com o Jardine, sempre soube que não demoraria para vermos um América com a cara dele. O André é um cara muito bom, que eu gosto muito e que merece o sucesso. É claro que ainda falta muita coisa, mas fico sim feliz de hoje olhar para a tabela e ver essa dobradinha", afirmou Gustavo Leal.

O Atlético de San Luis, de Leal, recebe em casa nesta sexta-feira o Mazatlán e poderá recuperar a liderança provisoriamente em caso de vitória. O América-MEX, de Jardine, visita no domingo o Toluca ? do goleiro brasileiro Tiago Volpi.