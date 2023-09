Empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vence licitação para administrar Arena Barueri

A Crefipar, que faz parte do Grupo Crefisa, venceu a licitação aberta para a concessão da Arena Barueri. A empresa é uma das que estão sobre o comando de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras.

O contrato prevê que a Crefipar terá o prazo de 35 anos para administrar o estádio, de acordo com informação publicada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva. No período, a empresa terá uma série de obrigações, como a modernização da infraestrutura e a melhora do gramado.

Por outro lado, a corporação poderá explorar comercialmente a Arena Barueri, tanto através de eventos esportivos quanto por entretenimentos, como shows e outros meios.