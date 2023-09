Em Tóquio, Zé Roberto Guimarães encontra viúva do lendário treinador japonês Yasutaka Matsudaira

"Ele me ensinou o esforço sem limite. A persistência, o nunca desistir, o ir até a última bola e que os sacrifícios fazem diferença no resultado. O mais importante é que você saia da quadra com a cabeça que você fez o melhor. O voleibol é muita repetição, muito treinamento e coletividade", completou.

O primeiro encontro entre José Roberto Guimarães e Matsudaira aconteceu no início da década de 70 em São Caetano do Sul.

"O Matsudaira foi dar um curso para treinadores no Brasil. Eles recrutavam jogadores jovens para participar. Eu estava na faculdade e fui um dos convidados. Sempre fui um fã incondicional do voleibol japonês. Eu era muito fã do Nekoda, levantador japonês que foi campeão olímpico em 1972. Comecei a conhecer o voleibol japonês nessa época. O Matsudaira falou que eu parecia o Nekoda. Isso para mim foi a glória. Eu tentava imitar os gestos e postura dele no levantamento. Nesse momento pensei que eu poderia ir para o Japão", conta José Roberto Guimarães.

O treinador brasileiro falou com Antônio Carlos Moreno, jogador do seu time em Santo André e amigo de Mastudaira, que gostaria de fazer um estágio com o lendário treinador japonês. Moreno fez a ponte e o convite aconteceu.

"O Matsudaira me convidou para passar um período no Japão. Nesse momento minha vida começa a mudar. A CBV decide mandar mais quatro jogadores brasileiros para o Japão, William, Danilas, Fernandão e Bebeto. O Santo André, time de São Paulo, manda mais um jogador, o Mané, e viemos nós seis para o Japão. Passamos 40 dias treinando, na universidade, e com a seleção japonesa. Eu treinei ao lado do meu ídolo, o Nekoda", conta José Roberto Guimarães.

"O Japão era naquela época o melhor time do mundo. O sonho do Matsudaira era que o voleibol superasse o futebol e se tornasse um esporte mundial. Nós seguimos batalhando para isso", garante José Roberto Guimarães.