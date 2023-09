Em jogo movimentado, Ajax e Olympique de Marselha empatam na estreia da Europa League

Na tarde desta quinta-feira, a fase de grupos da Europa League começou e teve oito partidas simultâneas ao redor do velho continente para encerrar seu primeiro dia. Um dos destaques foi o confronto entre Ajax e Olympique de Marselha, que terminou em empate por 3 a 3. Carlos Borges, Steven Berghuis e Kenneth Taylor marcaram os gols da vitória, enquanto Jonathan Clauss e Aubameyang (2x) anotaram pelo time francês.

Com o resultado, Ajax e Olympique ficam com um ponto cada e dividem a vice-liderança do Grupo B. O AEK Atenas lidera após bater o Brighton por 3 a 2 na primeira rodada.

Agora, o Ajax volta a campo pela competição no dia 5 de outubro, às 13h45 (de Brasília), contra o AEK Atenas. Simultaneamente, o Olympique de Marselha visita o Brighton pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League.