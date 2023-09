Em coletiva, Marcos Braz fala sobre agressão em shopping e diz ter sido ameaçado de morte

O Flamengo vem acumulando polêmicas nas últimas semanas. A mais recente foi a briga entre o vice-presidente Marcos Braz e um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro.

Braz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira para falar sobre o assunto. O dirigente aproveitou o espaço para dar a sua versão do ocorrido.

"Viemos para esclarecer alguns fatos e situações. Reportagens que foram feitas e que não procedem com o fato. Acho que com o tempo, as verdades vêm aparecendo. Eu fui ao shopping para comprar um presente para minha filha. Fui cobrado por algumas pessoas enquanto estava dentro da loja. Não falei nada, até porque tinha um casal com um bebê recém-nascido. Depois que eles foram embora, minha filha chegou com duas amigas. Compramos o presente e ela foi ver vitrine. Depois, um voltou e ficou falando. Disse que minha filha estava perto. Quando ele disse a frase: "F... a sua filha" foi aquilo que vocês viram nas imagens ", disse.