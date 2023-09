Em busca de quebrar tabu, Botafogo tenta primeira vitória no estádio do Corinthians

O Botafogo se prepara para o confronto desta sexta-feira, contra o Corinthians, na Neo Quimica Arena. Os alvinegros precisam da vitória para acabar com a sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro.

Só que os cariocas vão a campo também para acabar com o tabu de nunca ter vencido no estádio do Corinthians. Desde a inauguração da Arena, em 2014, o Botafogo empatou três vezes e foi derrotado em cinco oportunidades.

O jejum do Botafogo contra o Corinthians, em São Paulo, é ainda maior. Os cariocas não vencem o rival na capital paulista desde 2012.