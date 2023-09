Dorival justifica uso dos reservas antes da final e vê boa atuação do São Paulo: "Merecíamos sorte melhor"

"É um jogo, tudo pode acontecer, principalmente com uma equipe qualificada como é o Flamengo. Temos que tomar todo o cuidado. Por isso, estamos trabalhando para corrigir alguns erros que têm acontecido nos jogos. O torcedor que ver o time se entregando no domingo", completou.

Classificação e jogos Brasileirão

Apesar do resultado, o técnico elogiou a atuação do São Paulo e disse que a equipe merecia sorte melhor. A derrota aumenta o jejum do Tricolor no Brasileirão, que agora chega a oito partidas sem vencer no torneio e se vê cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas quatro pontos.

"A equipe chamada reserva fez um grande primeiro tempo. Merecíamos uma sorte melhor. Nós tentamos, chutamos bolas na trave, paramos no goleiro, que fez um grande jogo. Mas eu vejo que o São Paulo está praticando um futebol de qualidade. Estamos numa sequência de oito jogos sem vencer, eu sei disso, mas vamos virar a chave para o Campeonato Brasileiro a partir de segunda-feira. Queremos recuperar esses pontos que nós perdemos", comentou.

O segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Como a equipe venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, precisa de um simples empate para conquistar o título inédito.