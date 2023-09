Dorival avalia condições físicas de James e Pato e revela planos para utilização da dupla no São Paulo

O técnico Dorival Júnior trata as situações de James Rodríguez e Alexandre Pato com muita cautela. Longe das condições físicas ideais, a dupla tem sido reserva do São Paulo e ainda não sabe se entrará em campo na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no domingo.

Contratado para fazer a diferença em decisões, o colombiano foi titular da equipe na última quarta-feira, contra o Fortaleza, no Morumbi. O meio-campista perdeu um pênalti, mas depois se redimiu e marcou seu primeiro gol pelo time. No fim, o Tricolor acabou sendo derrotado por 2 a 1.

Enquanto James atuou durante todos os 90 minutos, Pato entrou nos minutos finais e teve atuação discreta. O atleta, contratado em maio, ainda não se firmou e soma poucos minutos pelo São Paulo.