Diniz admite a possibilidade de escalar Marcelo como meia no Fluminense

O Fluminense venceu o Cruzeiro e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Agora, os tricolores passam a focar na semifinal da Libertadores, que é o próximo compromisso em seu calendário.

Contra os mineiros, o Fluminense não contou com os meias Ganso e Arias, lesionados. Com isso, Lima foi o homem de criação no começo da partida. No entanto, somente na etapa final a equipe carioca teve boa atuação e chegou ao gol da vitória. O técnico Fernando Diniz optou por escalar Marcelo como meia.