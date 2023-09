Delegação do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro com segurança reforçada

A delegação do Flamengo retornou após a partida desta quarta-feira contra o Goiás, em Goiânia, ao Rio de Janeiro. Por conta do clima de tensão, a segurança foi reforçada no aeroporto. No entanto, não houve protesto por parte da torcida e a saída dos rubro-negros foi tranquila.

O Flamengo decepcionou ao empatar sem gols com o Esmeraldino pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez os rubro-negros saírem do G4 da Série A e caírem para a sexta colocação, com 40 pontos .

O elenco já voltou aos treinos nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu. O técnico Jorge Sampaoli passa a trabalhar visando a volta da final da Copa do Brasil, que será nesta domingo, às 16 horas (de Brasília).