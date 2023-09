De Pena analisa derrota do Inter no Brasileiro e projeta duelo da semifinal da Libertadores

Carlos de Pena anotou o gol do Internacional na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Ligga Arena, nesta quinta-feira, pela 24ª rodada do Brasileiro. O Colorado estava empatando até os 44 minutos do segundo tempo, quando Alex Santana garantiu o resultado para o Furacão. De Pena analisou as oscilações do Inter durante a partida e projetou a "decisão" pela Libertadores.

"Todos os jogos são pontos importantes. Acho que fizemos um bom primeiro tempo, terminamos melhor que eles. No segundo, não conseguimos sustentar o ritmo, tivemos nossas chances, mas no final levamos um gol que significou sairmos daqui sem nenhum ponto. Nós viemos para ganhar o jogo, não aconteceu, agora tem que colocar fogo na quarta-feira", disse em entrevista à TNT Sports.