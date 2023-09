Corinthians x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo válido pelo Paulista sub-20

Onde assistir: o Derby terá transmissão da TNT Sports e do canal Futebol Paulista, ambos no Youtube.

O Palmeiras, por sua vez, vive momento bem melhor no sub-20. As Crias da Academia lideram o grupo 23 com seis pontos, já que venceram a Portuguesa (2 a 1) e o Água Santa (4 a 1). Recentemente, o time comandado por Lucas Andrade acabou com o vice-campeonato do Brasileirão, perdendo a final para o Flamengo nos pênaltis.

O Verdão, inclusive sobrou nos últimos dois Derbys disputados. Na semifinal do Brasileiro sub-20, o Palmeiras goleou o Corinthians na ida por 5 a 1 e venceu a volta, em Itaquera, por 1 a 0. O Palestra ainda bateu o Timãozinho na final do Brasileirão de 2022, por 1 a 0, também na Neo Química Arena. Na ocasião, Endrick marcou o gol do título.

"Fizemos grandes jogos contra o Corinthians pelo Brasileiro, mas o torneio agora é outro, não podemos ficar presos ao passado. Todo clássico tem um sabor especial, sabemos que vencer essas partidas traz muita confiança, e é isso que vamos buscar. Queremos dar continuidade à grande que temos no Paulista", disse o atacante Allan, do Palmeiras.