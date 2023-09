Corinthians x Botafogo: veja informações e escalações do jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro

Como desfalques, o Corinthians não terá o atacante Giovane, que se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, e o volante Roni, que está em transição após entorse de tornozelo.

O Botafogo, por sua vez, segue com folga na liderança do Brasileirão. O Glorioso está com 51 pontos, sete a mais em relação ao vice-líder Palmeiras.

Dito isso, o momento do clube carioca não é dos melhores. A equipe vem de três derrotas seguidas somando todas as competições, e vem de um revés por 1 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa.

Para o duelo contra o Timão, o técnico Bruno Lage vai ter o retorno de Gabriel Pires, suspenso na última rodada. O goleiro Lucas Perri foi considerado dúvida por conta de um desconforto nas costas, mas vem treinando normalmente e deve atuar em Itaquera. Já Rafael e Patrick de Paula, lesionados, são baixas certas.

No primeiro turno, o Botafogo não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca quer voltar a vencer o Timão em São Paulo após pouco mais de 11 anos de jejum.